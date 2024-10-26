Грузия не подчинилась американскому гегемону и выбрала Россию – Багатурия

Юрий Ильинов

Лондон предал США То, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, по словам экономиста Михаила Хазина, свидетельствует о разрушении того миропорядка, который существовал прежде. На протяжении многих десятилетий у нас существовала некоторая модель. Ну, мы к ней, так сказать, прикоснулись в начале 90-х. Но о её существовании мы знали ещё много десятилетий до того. Она появилась в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. Потом прошла через кризис 70-х годов. И её последняя реализация - это после начала "рейганомики". То есть начала стимулирования частного спроса. И всё было выстроено в рамках этой модели. А тут эта модель рухнула, - пояснил Хазин. Эксперт считает, что сам процесс разрушения этой модели произошёл совсем недавно. И важную роль в этом сыграли события на Ближнем Востоке и на Восточном побережье США. Произошло два события. Первое - это атака Израиля на Ливан... При этом США очень жёстко сказали Израилю, чтобы он не нападал. Потому что у США был "договорнячок" с Ираном. Президент Ирана так и сказал: меня кинули... США хотели исполнить свою часть. И не сумели. Потому что влияние британцев на премьер-министра Израиля оказалось сильнее, - объяснил он. Второе событие, которое оказало значительное влияние на ситуацию, - это забастовка портовых рабочих Восточного побережья и Мексиканского залива, заблокировавшая практически всю морскую логистику. Поскольку эти 36 портов обрабатывают 57% от общего объёма грузов, импортируемых в США и экспортируемых из страны. У меня много знакомых, у которых есть старые друзья, которые там. И они пишут, что даже один контейнер протащить не получается. Причём эту забастовку устроили профсоюзы, за которыми стоит часть мафиозных семей. А главные организаторы - это масонские структуры, которые находятся под британским контролем... То есть Лондон фактически объявил войну Соединённым Штатам. Причём в той ситуации, когда они, Соединённые Штаты, невиданно слабы и ни на что не могут отреагировать. Потому что администрация нынешнего президента, она недееспособна, - полагает Хазин. Возможно, к концу января - началу февраля в Вашингтоне появится какая-то фигура, способная принимать решения. Но даже если они сумеют это сделать, то к тому моменту мир уже изменится, уверен Хазин. И вопрос в том, в какую сторону. "Договорняки рухнули. Спасёт только Путин" С точки зрения ирано-израильского конфликта, по мнению Хазина, руководство Израиля "находится в состоянии не то чтобы неадекватности". Как он сказал, "адекватности, но другой". Иными словами, есть некие кукловоды - а кто сказал, что это Лондон? - которые руководят Нетаньяху. Цель их - ликвидация Израиля. Об этом говорил ещё Генри Киссинджер в 2012 году, что через десять лет Израиля не будет. То есть это разрушение сложившегося миропорядка, - подчеркнул Хазин. Ведущий Царьграда Юрий Пронько обратил внимание на заявления со стороны Ирана о том, что в течение нескольких дней ситуация стабилизируется. Но, судя по риторике израильского премьера Биньямина Нетаньяху, есть риск дальнейшей эскалации. И как там дальше на самом деле, не вполне ясно. Дело в том, что все кинули всех. "Договорняки" рухнули. Спасёт только Путин. В этой ситуации необходим какой-то столбик, на который можно опереться. И этот столбик - это Путин. Больше никто, - ответил ведущему Хазин. Зачем это Путину и России, которая не нарушала своих обязательств и никого не кидала? А самое главное - всех предупреждала. С одной стороны, вроде бы и незачем. Но с другой стороны, как сказал Хазин, Путин "не может молчать". Потому что в нынешней ситуации "или ты игрок мирового уровня, геополитического, или ты непонятно кто". И если ты игрок - ты должен как-то высказать своё мнение, указал эксперт. Китай выбрал Россию Ещё одна важная тема - это отношения России и Китая. Поскольку это два мировых лидера, которые могут и должны, как они считают, повлиять на ситуацию в мире. Так, в своём послании Путину в честь 75-летия установления дипломатических отношений между государствами Си Цзиньпин подчеркнул, что готов "постоянно расширять всестороннее прагматичное сотрудничество между Китаем и Россией", а также "внести новый вклад в поддержание мира и стабильности во всём мире". То есть вот эта замечательная фраза - "мы с Россией будем бороться за мир" - она означает следующее. Что мы, Китай, осознали, что мы самостоятельно, без России, в геополитические игры играть не сможем... Более того, роль России как внешнеэкономического партнёра Китая резко выросла по ряду отраслей. Это мне тоже рассказывали... Тем более что в Китае серьёзный экономический кризис,