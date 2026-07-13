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Калужские новости

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Родителям приемных детей в Калужской области дали больше 2,5 миллиона рублей единовременного пособия

Родителям приемных детей в Калужской области дали больше 2,5 миллиона рублей единовременного пособия

Размер пособия составляет 28,45 тысячи рублей на ребенка, но может увеличиться до 217,38 тысячи рублей при особых условияхЗа первые шесть месяцев 2026 года в Калужской области выплатили больше 2,5 миллиона рублей единовременного пособия, положенного при принятии в семью ребенка из детдома.

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