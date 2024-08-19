РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано 86,4% заключенных договоров ОСАГО.