РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА) первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано 86,4% заключенных договоров ОСАГО.
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