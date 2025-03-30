Лимиты и вокруг них. «Русский охотничий журнал», №4 апрель 2025

Охота – наша жизнь, и пусть не является счастьем, но вполне способна его заменить. Однако возможности охоты в нашей стране строго регламентируются как законодательными и подзаконными актами, так и лимитами.
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