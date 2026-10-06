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В Томской области автомобиль сбил медведя — водитель и пассажиры попали в больницу

В Томской области автомобиль сбил медведя — водитель и пассажиры попали в больницу

Медведь погиб, обстоятельства аварии выясняются В Асиновском районе Томской области вечером 5 октября произошло ДТП с участием дикого животного.

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