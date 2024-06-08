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Ивановские новости

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В Следкоме взяли на контроль дело в отношении мужчины, стрелявшего в окна

В Следкоме взяли на контроль дело в отношении мужчины, стрелявшего в окна

«Ивановские новости» сообщали, что женщина уже не раз подвергалась насилию о стороны мужа.Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Ивановской области доложить о ходе установления обстоятельств произошедшего в регионе: ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина пришёл к своей супруге и открыл огонь по окнам её дома.

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