В Следкоме взяли на контроль дело в отношении мужчины, стрелявшего в окна

«Ивановские новости» сообщали, что женщина уже не раз подвергалась насилию о стороны мужа.Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Ивановской области доложить о ходе установления обстоятельств произошедшего в регионе: ранее в СМИ появилась информация о том, что мужчина пришёл к своей супруге и открыл огонь по окнам её дома.