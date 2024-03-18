Журналисты выехали из самых окраин Красноярска и пытаются добраться до центра

Редакция NGS24.RU повторяет автобусный челлендж. Сегодня в 08:00 наши бравые корреспонденты Василина Владимирова и Руслан Руденко выезжают из отдаленных районов города и пытаются приехать на работу вовремя — к 09:00.
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