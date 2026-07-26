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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Ахмата» о трансферном бане: «Иск в CAS приняли, одновременно пишем в ФИФА. Сколько потребуется времени – сложно сказать»

Вице-президент и гендиректор « Ахмата » Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с запретом на трансферы от ФИФА.

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