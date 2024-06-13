Евгений Миронов заявил, что в России наблюдается дефицит театральных режиссёров и представителей этой профессии фактически нельзя трогать.
"ОСОБЫЕ ЛЮДИ", КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ. РЕЖИССЁРАМ-ЛИБЕРАЛАМ ГОТОВЯТ ВОЗВРАЩЕНИЕ В РУССКИЙ ТЕАТР?
Комментарии
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Алексей МАЛ
У нас власть отсутствует???!!!
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13 час.
Анатолий Пахотин
Опять ПИДОР миронов в фаворе. А он ведь и не думал исправляться. Пидорас не может быть порядочным человеком по определению. А властям он вешает лапшу на уши. Лично я ждал перевыборов президента и не хрена не дождался . Опять этот долбаный письков правит бал. Русофобка ямпольская -советник гаранта. Ну что она ему может насоветовать? Как вернуть макаревича и назначить его вторично советником по культуре? Один раз (в 2018 года, когда ее назначили председателем комитета Госдумы по культуре), она его уже назначала в этот совет по культуре.
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2 час.
ALEKSANDR LIS
Миронов -не зарывайся ! Уехали те кто не признает СВО- значит уехали навсегда! Театральная империя у нас могучая-вырастите и новых режиссеров!
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2 час.
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