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    Извините, претензии снимаю; не вышел на первоисточник.Удивительные здан...
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    Очень неумно смешать все подписи под фото в одну кучу. даже с нумерацией; явное неуважение к подписчикам.Удивительные здан...

ЦУР Адыгеи подвел итоги работы органов власти в госпабликах за ноябрь

Центр управления регионом РА ежемесячно оценивает работу ведомств, администраций городов и районов республики с информационной повесткой и обращениями жителей в соцсетях, на платформе обратной связи «Госуслуг» и в системе «Инцидент Менеджмент».

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