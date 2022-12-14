ЦУР Адыгеи подвел итоги работы органов власти в госпабликах за ноябрь

Центр управления регионом РА ежемесячно оценивает работу ведомств, администраций городов и районов республики с информационной повесткой и обращениями жителей в соцсетях, на платформе обратной связи «Госуслуг» и в системе «Инцидент Менеджмент».
Центр управления регионом РА ежемесячно оценивает работу ведомств, администраций городов и районов республики с информационной повесткой и обращениями жителей в соцсетях, на платформе обратной связи «Госуслуг» и в системе «Инцидент Менеджмент».
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