ВСУ под видом сдачи в плен попытались атаковать позиции ВС РФ у Спорного

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции ВС РФ под видом сдачи в плен. ТАСС со ссылкой на заявление командира казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» с позывным Зенит сообщает, что попытка штурма была отбита в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии