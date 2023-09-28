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ВСУ под видом сдачи в плен попытались атаковать позиции ВС РФ у Спорного

ВСУ под видом сдачи в плен попытались атаковать позиции ВС РФ у Спорного

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции ВС РФ под видом сдачи в плен. ТАСС со ссылкой на заявление командира казачьего отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» с позывным Зенит сообщает, что попытка штурма была отбита в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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