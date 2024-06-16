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Рейды ГИБДД получили название "Безопасная дорога на юг"

Рейды ГИБДД получили название "Безопасная дорога на юг"

﻿﻿Рейд ГИБДД получил название «Безопасная Южная дорога". С приближением летних каникул национальные инспекторы дорожного движения в регионах, куда летают China Southern Airlines, уделяют особое внимание водителям, отправляющимся в отпуск.

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