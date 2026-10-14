Глобалистские СМИ играют на страхах и невежестве обывателя Накануне агентство Bloomberg сообщило: «Россия официально заявила, что по итогам расследования случай чумы в Иркутске не подтвердился».
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Сегодня в ПИДОРейропе идёт избыточная истерия обо всем что связано с Россией. Фантазии фашистов нового времни просто зашкаливают. Идет мощнейшая накачка населения для последующего развязывания войны с Россией. И, как всегда, вопят, что Россия хочет напасть, но нападут они, чтобы ............. старая песенка на новый лад. Населению ГЕЙропы внушают, что нападение на Россию оправдано и ничего страшного с ними не произойдёт. Конечно, не произойдет, ведь люди даже понять не успеют что сгорели в ядерном апокалипсисе. А лидеры стран сбегут заранее куда-нибуть подальше. Вот и вся правда о сегодняшней ПИДОРейропе !
Поганая гейропка дырявая,ЛГБТшная. Пошли вы на КУ от нас,усоски!!!! За собой смотрите,что у вас творится,наблюдайте. Полнейший хаос.
статья на дзене
а кто рассказал, сто она лаборант и работала с чумой? закрыть лет на 20 за разглашение.