Бывший премьер-министр Удмуртии возглавит "Ижавиа"

t.me/Роман Ефимов Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, который 3 августа ушел в отставку, возглавит государственное авиапредприятие "Ижавиа", которое объединяет одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска.
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