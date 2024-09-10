Фальшивые друзья

Алексей Горшков

О мигрантском беспределе писАли давно, НО (!) пока "простых смертных" это касалось - "белые люди" этого и не замечали! А вот как совершенно "берега потерявшие" мигрантские дети с угрозами аж ГУБЕРНАТОРУ Самарской области позвонили, а особенно после теракта в "Крокусе" - ВЛАСТИ, ВРОДЕ КАЗАЛОСЬ БЫ, "ЗАЧЕСАЛИСЬ" !!! А уж избиение депутата Госдумы - вообще "три зелёных свистка" к атаке! Кстати - никому в голову не приходит,что последний случай ИМЕННО в Самаре был - хотя какой-то "решала" из ТАМОШНЕЙ диаспоры на камеру "мамой клялЬся", что уж там-то мигрантского беспредела больше точно не будет! Вот и верь таким - своих-то "джигитов" не контролируют! Не зря всё-таки Бастрыкин про "Госдуру" сказал - пока её члену башку не проломили - она исправно антимигрантские законы не "пущала"! Чует моё сердце - сейчас ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ уже со стороны ПРОДАЖНЫХ (слава богу - не все такие, потому и выделил) депутатов, чиновников и "буржуинов" начнётся, что мы ещё "Равшанов" и "Джамшутов" ЖАЛЕТЬ БУДЕМ !!! Что-то мне подсказывает, что из них "стрелочников" сделают, а землячества со своими "решалами" и "нащяльника-ма", организующими ввоз "ценных специалистов" ОСТАНУТСЯ !!! Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов нанимающих по дешёвке мигрантов "нащяльника-ма" и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных "Джамшутов", а грамотных соотечественников! Тупо административно ("запрещать" и "не пущать") - малопродуктивно - всегда найдутся лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ,по которым "буржуинам" это будет выгодно - другое дело! Таким образом ЗЕМЛЯЧЕСТВА (на мой взгляд - типичные организованные преступные группировки, выступающие "решалами" в юридических спорах с российскими органами власти, их ещё часто путают с диаспорами - по-моему это неправильно - землячество организационно структурирует диаспору, наиболее близкое отношение: государство-население) лишатся денег "буржуинов" - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ - а рядовым "Равшанам" и "Джамшутам" от этого только ВЫГОДНЕЕ станет - не надо будет землячествам из своей зарплаты отстёгивать! Короче: "НЕ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ - ВОЗГЛАВЬ" !!!