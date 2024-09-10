БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 323 подписчика

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Фальшивые друзья

Фальшивые друзья

АНДРЕЙ  СОКОЛОВ Что на самом деле думают о России в бывших союзных республиках СССР На официальных встречах с руководителями этих государств, не считая, конечно, открыто русофобских стран Прибалтики, их руководители улыбаются, жмут нам руки, заявляют о необходимости добрососедского сотрудничества, заверяя в дружбе и т.

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Комментарии
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Алексей Горшков
О мигрантском беспределе писАли давно, НО (!) пока &quot;простых смертных&quot; это касалось - &quot;белые люди&quot; этого и не замечали! А вот как совершенно &quot;берега потерявшие&quot; мигрантские дети с угрозами аж ГУБЕРНАТОРУ Самарской области позвонили, а особенно после теракта в &quot;Крокусе&quot; - ВЛАСТИ, ВРОДЕ КАЗАЛОСЬ БЫ, &quot;ЗАЧЕСАЛИСЬ&quot; !!! А уж избиение депутата Госдумы - вообще &quot;три зелёных свистка&quot; к атаке! Кстати - никому в голову не приходит,что последний случай ИМЕННО в Самаре был - хотя какой-то &quot;решала&quot; из ТАМОШНЕЙ диаспоры на камеру &quot;мамой клялЬся&quot;, что уж там-то мигрантского беспредела больше точно не будет! Вот и верь таким - своих-то &quot;джигитов&quot; не контролируют! Не зря всё-таки Бастрыкин про &quot;Госдуру&quot; сказал - пока её члену башку не проломили - она исправно антимигрантские законы не &quot;пущала&quot;! Чует моё сердце - сейчас ТАКОЙ БЕСПРЕДЕЛ уже со стороны ПРОДАЖНЫХ (слава богу - не все такие, потому и выделил) депутатов, чиновников и &quot;буржуинов&quot; начнётся, что мы ещё &quot;Равшанов&quot; и &quot;Джамшутов&quot; ЖАЛЕТЬ БУДЕМ !!! Что-то мне подсказывает, что из них &quot;стрелочников&quot; сделают, а землячества со своими &quot;решалами&quot; и &quot;нащяльника-ма&quot;, организующими ввоз &quot;ценных специалистов&quot; ОСТАНУТСЯ !!! Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов нанимающих по дешёвке мигрантов &quot;нащяльника-ма&quot; и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных &quot;Джамшутов&quot;, а грамотных соотечественников! Тупо административно (&quot;запрещать&quot; и &quot;не пущать&quot;) - малопродуктивно - всегда найдутся лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ,по которым &quot;буржуинам&quot; это будет выгодно - другое дело! Таким образом ЗЕМЛЯЧЕСТВА (на мой взгляд - типичные организованные преступные группировки, выступающие &quot;решалами&quot; в юридических спорах с российскими органами власти, их ещё часто путают с диаспорами - по-моему это неправильно - землячество организационно структурирует диаспору, наиболее близкое отношение: государство-население) лишатся денег &quot;буржуинов&quot; - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ - а рядовым &quot;Равшанам&quot; и &quot;Джамшутам&quot; от этого только ВЫГОДНЕЕ станет - не надо будет землячествам из своей зарплаты отстёгивать! Короче: &quot;НЕ МОЖЕШЬ ПОБЕДИТЬ - ВОЗГЛАВЬ&quot; !!!
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ЕА
Евгений Алексеенко
Русь может быть уничтожена только Русью, и самым большим и единственным врагом для Руси есть движение, имеющее целью разделить русский организм на враждебные таборы».Действительно, пророческие слова! Ведь наводнение нашей страны враждебно к ней настроенными мигрантами именно к такому расколу и ведет. и до такого довела на наша власть во главе с партией Единая Россия и ее создатель.
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А наш Вова потом опять скажет, что его обманули, обещали хороших новограждан, а подсунули этих...
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