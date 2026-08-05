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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Локомотива» Мампасси перешел в «Русенборг» («СЭ»)

Российский защитник  Марк Мампасси продолжит карьеру в Норвегии. «Спорт-Экспресс» сообщает, что 23-летний экс-футболист « Локомотива » перешел в « Русенборг ».

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