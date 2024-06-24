Комментатор Майков: Макдэвид MVP плей-офф, потому что побил рекорд Гретцки

Хоккейный комментатор Филипп Майков объяснил для "Газеты.Ru", почему канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид получил "Конн Смайт Трофи", приз самому ценному игроку плей-офф в НХЛ, при любом исходе седьмой, решающей встречи финальной серии между его командой и "Флорида Пантерз".