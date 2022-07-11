Мировое обозрение

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Segway объявила сбор средств для выпуска новой серии премиальных электросамокатов

Segway объявила сбор средств для выпуска новой серии премиальных электросамокатов

Хотя отношение к электрическим самокатам в обществе сложилось неоднозначное, они прочно интегрировались в существующую реальность и, похоже, их популярность продолжает расти.

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