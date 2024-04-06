Следователь Чулкова: мошенники стали чаще пытаться обмануть под видом «Госуслуг»

Злоумышленники продолжают развивать свои мошеннические схемы, переходя на новые уровни обмана. Помимо звонков от лица банков и сотовых операторов, теперь они представляются «госуслугами» и продвигают несуществующие товары.
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