Захарова с юмором отреагировала на статью Bild о возможной войне России и НАТО

Официальный представитель МИД назвал материал таблоида «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке»Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью газеты Bild о возможной войне РФ и НАТО «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».