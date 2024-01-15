Захарова с юмором отреагировала на статью Bild о возможной войне России и НАТО

Официальный представитель МИД назвал материал таблоида «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке»Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью газеты Bild о возможной войне РФ и НАТО «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «У нас уже два «двухсотых»!»: омские казаки рассказали, почему они потребовали отменить концерт Лолиты
- Вышедшего на сцену в носке на причинном месте солиста группы «Щенки» арестовали на 10 суток
- В Госдуме сочли «нездоровым» главу МЧС по Волгоградской области, пожелавшего семье сотрудника заболеть раком
Свежие комментарии