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В Крыму назвали отчаяньем заявление Зеленского об обмене территориями с РФ

В Крыму назвали отчаяньем заявление Зеленского об обмене территориями с РФ

В Крыму назвали отчаянием заявление Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с РФ. «Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда.

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