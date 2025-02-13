🇦🇲🇷🇺 Зачем в Армении опять создают антироссийские инфоповоды? Спикер парламента Ален Симонян вновь переложил ответственность за сдачу Арцаха с «бархатных» властей Армении на Россию.
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🇦🇲🇷🇺 Зачем в Армении опять создают антироссийские инфоповоды? Спикер парламента Ален Симонян вновь переложил ответственность за сдачу Арцаха с «бархатных» властей Армении на Россию.
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