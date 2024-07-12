Синоптик Шувалов: в выходные в Москве пройдут дожди с грозами

В субботу погода в Москве в целом останется такой же, как и в течение рабочей недели. Воздух вновь прогреется до +30 градусов, однако это будет последний июльский день с такими высокими температурами, рассказал RT глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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