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Время ностальгии: в «Твиттере» делятся обложками любимых и нелюбимых школьных учебников!

Время ностальгии: в «Твиттере» делятся обложками любимых и нелюбимых школьных учебников!

Школьные флешбэки через 3, 2, 1… На этот раз в «Твиттере» решили предаться ностальгии. 22 апреля 2025 года пользователь с ником Страдающее Средневековье @souffranmitte1 выложил пост, в котором попросил «твиттерских» прислать в комментарии фото самого запомнившегося учебника из школы.

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