Отрезал голову. В Сарове задержали подозреваемого в убийстве инвалида и его сиделки

По информации СМИ, преступник решил вернуться на место происшествия, а при обыске у него нашли окровавленную одежду 29-летнего мужчину задержали в городе Саров в Нижегородской области по подозрению в двойном убийстве.
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