МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 071 подписчик

Атаку на Крым сорвали русские ракеты. Кара настигла "высокие чины"

Атаку на Крым сорвали русские ракеты. Кара настигла "высокие чины"

2 дня назад 75K прочитали Русская армия с утра атаковала баллистическими ракетами Одессу. Координаторы николаевского подполья рассказали, что под русские ракеты попал "завод "Микрон", химическая, промышленная, много высоких чинов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх