Атаку на Крым сорвали русские ракеты. Кара настигла "высокие чины"

2 дня назад 75K прочитали Русская армия с утра атаковала баллистическими ракетами Одессу. Координаторы николаевского подполья рассказали, что под русские ракеты попал "завод "Микрон", химическая, промышленная, много высоких чинов".
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