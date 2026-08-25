SM: распространенный витамин связан с улучшением когнитивных функций на 13%

Для любого, у кого есть близкий человек, страдающий деменцией или болезнью Альцгеймера, новости о неудачных или неоднозначных результатах потенциальных медикаментозных методов лечения вызывают беспокойство.
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