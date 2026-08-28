Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

"Революция только начинается". Как искусственный интеллект меняет алтайский АПК

"Революция только начинается". Как искусственный интеллект меняет алтайский АПК

Руководитель компании CSort Максим Савинков рассказал, зачем аграриям нужны нейросети и как ИИ помогает сортировать зерно Искусственный интеллект постепенно становится частью сельского хозяйства — от управления производством до сортировки семян и контроля качества продукции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии