"Революция только начинается". Как искусственный интеллект меняет алтайский АПК

Руководитель компании CSort Максим Савинков рассказал, зачем аграриям нужны нейросети и как ИИ помогает сортировать зерно Искусственный интеллект постепенно становится частью сельского хозяйства — от управления производством до сортировки семян и контроля качества продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии