История и символика цветков нарциссов

1. История: Нарциссы имеют древние корни и были известны еще в древнегреческой мифологии. Согласно одной из легенд, молодой и красивый Нарцисс был влюблен в свое отражение в воде и утонул, поглядывая на себя.
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