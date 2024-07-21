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История и символика цветков нарциссов

История и символика цветков нарциссов

1. История: Нарциссы имеют древние корни и были известны еще в древнегреческой мифологии. Согласно одной из легенд, молодой и красивый Нарцисс был влюблен в свое отражение в воде и утонул, поглядывая на себя.

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