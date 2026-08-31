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Царьград

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896 московских выпускников получили высшие баллы на Всероссийской олимпиаде

896 московских выпускников получили высшие баллы на Всероссийской олимпиаде

В этом году каждый седьмой московский одиннадцатиклассник удостоен медали "За особые успехи". Более 2,6 тыс.

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