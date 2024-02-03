Система «Периметр»: главные тайны ядерного щита России

ВС

Вова Сидоров

И кто же даст команду на применение всех этих распрекрасных систем? Кто даже флот защитить от ублюдочных дронов не способен? Кто даст команду ФАС? Белоголовые полусонные бойцы огороднодачного фронта засидевшиеся возле кормушки? На войне командовать должны не партнёры, соратники . Даже Сталин избавился перед войной от старперов первой мировой войны. А какие линии обороны создали сидельцы вокруг шойги? Один создал, так его убили. Оставшиеся будут сидеть чтобы голову не потерять?