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Несекретные материалы

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Система «Периметр»: главные тайны ядерного щита России

Система «Периметр»: главные тайны ядерного щита России

Есть на северном Урале малоизвестная гора, Косьвинский Камень. Она не особо высокая, лишь полтора километра в высоту.

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Комментарии
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ВС
Вова Сидоров
И кто же даст команду на применение всех этих распрекрасных систем? Кто даже флот защитить от ублюдочных дронов не способен? Кто даст команду ФАС? Белоголовые полусонные бойцы огороднодачного фронта засидевшиеся возле кормушки? На войне командовать должны не партнёры, соратники . Даже Сталин избавился перед войной от старперов первой мировой войны. А какие линии обороны создали сидельцы вокруг шойги? Один создал, так его убили. Оставшиеся будут сидеть чтобы голову не потерять?
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17 час.
Yvan
Вовочка, прочитай статью ещё раз внимательней. Там есть ответы на все вопросы.
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13 час.

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