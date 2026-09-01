Казахстан введет электронные разрешения на въезд для россиян

Россиянам для поездок в Казахстан потребуется оформлять электронное разрешение на въезд, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на оператора платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую такие разрешения будут выдаваться.
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