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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Казахстан введет электронные разрешения на въезд для россиян

Казахстан введет электронные разрешения на въезд для россиян

Россиянам для поездок в Казахстан потребуется оформлять электронное разрешение на въезд, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на оператора платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую такие разрешения будут выдаваться.

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