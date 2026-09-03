ГП предложила ввести мораторий на проверки для пострадавшего от атак БПЛА бизнеса

Генпрокуратура предложила в 2027 году установить мораторий на проверки от надзорных органов для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан.
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