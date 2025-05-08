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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деклан Райс: «Арсенал» отчаянно хочет трофей. Многие суперзвезды проигрывали, чтобы оказаться на вершине. Мы вернемся»

Деклан Райс: «Арсенал» отчаянно хочет трофей. Многие суперзвезды проигрывали, чтобы оказаться на вершине. Мы вернемся»

Команда тренера Микеля Артеты уступила «ПСЖ» (1:3 по сумме двух матчей) в полуфинале Лиги чемпионов. В этом сезоне лондонцы остались без титулов.

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