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Молодежь Подмосковья пригласили на акцию «Избирательный диктант» 10 сентября

Молодежь Подмосковья пригласили на акцию «Избирательный диктант» 10 сентября

Подмосковье 10 сентября присоединится к всероссийской просветительской акции «Избирательный диктант», посвященной избирательному праву и культуре участия в выборах.

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