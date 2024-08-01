Разработчики UFL опубликовали новый трейлер перед запуском второго открытог...

Разработчики UFL опубликовали новый трейлер перед запуском второго открытого бета-тестаВ преддверии бета-тестирования футбольного симулятора UFL разработчики из студии Strikerz решили опубликовать новый трейлер игры, который призван подогреть интерес к завтрашнему запуску тестовой версии.
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