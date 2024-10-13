Певица Лолита Милявская заявила, что в квадробинге бывают переборы

Российская певица Лолита Милявская в беседе с News.ru заявила, что в квадробинге есть переборы. Лолита пояснила, что квадробинг представляет собой вид спорта, основанный на прыжках, где взрослые люди исполняют сложные трюки, вдохновленные движениями животных.
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