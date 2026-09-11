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Zero Hedge

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MbS Begs Trump For Bigger Anti-Houthi Intervention, As Over 100 US Advisers On Ground

MbS Begs Trump For Bigger Anti-Houthi Intervention, As Over 100 US Advisers On Ground

MbS Begs Trump For Bigger Anti-Houthi Intervention, As Over 100 US Advisers On Ground We've been documenting the Houthi rapid advance along Yemen's western coast, as the Iran-aligned rebel group closes in on owning more vital Red Sea chokepoint coastal real estate.

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