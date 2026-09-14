СК РФ возбудил дело после отравления 33 посетителей кафе в Казани

В Казани возбуждён уголовный процесс после отравления 33 клиентов кафе "Nan Кebab". С 12 по 13 сентября зарегистрированы случаи кишечной инфекции, вызванной сальмонеллами.
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