Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел дважды за сутки

Вулкан Шивелуч на востоке Камчатки дважды за сутки выбросил столбы пепла. По данным регионального МЧС, первый выброс достиг высоты до 8 км над уровнем моря, шлейф от него распространился в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного.
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