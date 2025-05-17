Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел дважды за сутки

Вулкан Шивелуч на востоке Камчатки дважды за сутки выбросил столбы пепла. По данным регионального МЧС, первый выброс достиг высоты до 8 км над уровнем моря, шлейф от него распространился в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного.