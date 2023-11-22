Администрация Байдена: США рассчитывают на полную паузу в боях в секторе Газе

Соединенные Штаты рассчитывают на полную паузу в боевых действиях на территории сектора Газа. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в администрации американского президента Джо Байдена.
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