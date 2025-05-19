В Майкопе отреставрируют еще три объекта культурного наследия

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в их числе здание бывшей Аптеки Альтшулера, где размещаются редакции республиканских газет" Власти Адыгеи приступили к подготовке документации на реставрацию еще трех объектов культурного наследия в Майкопе.