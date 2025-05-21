С целью формирования у учащихся представлений о роли и значимости семьи в жизни каждого человека и общества, традиционных семейных ценностях и преемственности поколений, воспитания чувства любви и уважения к родным и близким в средней школе 26 прошел единый урок, посвященный Дню семьи.