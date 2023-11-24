Секретарь СНБО Данилов: на Украине пройдет волна демобилизации

Волна демобилизации солдат срочной службы пройдет на Украине. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».
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