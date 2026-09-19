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«Охватывает все стадии избирательного процесса»: как устроено общественное наблюдение за выборами в РФ

«Охватывает все стадии избирательного процесса»: как устроено общественное наблюдение за выборами в РФ

В России продолжается голосование на выборах депутатов Госдумы. За его ходом следят наблюдатели, в том числе из общественных палат.

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