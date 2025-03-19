Зона СВО. Погода, видимость и дорога. Испытание для нашего водителя. Кто-то после работы в домашнее тепло, а наш Дима - за руль ГАЗельки-труженицы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Зона СВО. Погода, видимость и дорога. Испытание для нашего водителя. Кто-то после работы в домашнее тепло, а наш Дима - за руль ГАЗельки-труженицы.
Свежие комментарии