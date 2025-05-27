Утром во вторник из Пулково не вылетят 18 самолетов

В петербургском аэропорту Пулково зафиксированы задержки и отмены рейсов. Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании коснулись рейсов в Тамбов, Москву, Котлас, Ярославль, Магнитогорск и другие города.
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