Утром во вторник из Пулково не вылетят 18 самолетов

В петербургском аэропорту Пулково зафиксированы задержки и отмены рейсов. Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании коснулись рейсов в Тамбов, Москву, Котлас, Ярославль, Магнитогорск и другие города.