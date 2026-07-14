В центре Млечного Пути обнаружены молекулы сахара, встречающегося в малине

Астрономы нашли молекулы эритрулозы в пылевом облаке, расположенном рядом с центром нашей галактики. Этот сахар, знакомый по малине, стал первой зарегистрированной молекулой настоящего сахара в межзвездном пространстве вне Солнечной системы.