В центре Млечного Пути обнаружены молекулы сахара, встречающегося в малине

Астрономы нашли молекулы эритрулозы в пылевом облаке, расположенном рядом с центром нашей галактики. Этот сахар, знакомый по малине, стал первой зарегистрированной молекулой настоящего сахара в межзвездном пространстве вне Солнечной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии