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В центре Млечного Пути обнаружены молекулы сахара, встречающегося в малине

Астрономы нашли молекулы эритрулозы в пылевом облаке, расположенном рядом с центром нашей галактики. Этот сахар, знакомый по малине, стал первой зарегистрированной молекулой настоящего сахара в межзвездном пространстве вне Солнечной системы.

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