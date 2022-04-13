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Кто станет новым ректором ASEM?

Кто станет новым ректором ASEM?

Александр Стратан станет новым ректором Экономической академии (ASEM). За него проголосовало около 70% членов академического сообщества ASEM, сообщил IPN действующий ректор академии Григорий Белостечник, срок полномочий которого истекает 28 апреля.

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