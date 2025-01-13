Юрист Соловьев назвал самые популярные мошеннические схемы в 2024 году

В этом списке звонки с мессенджера Viber и от имени «сотрудников ФСБ» Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в интервью RT рассказал про наиболее популярные схемы обмана среди мошенников в 2024 году.
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